أطباء مجمّع الشفاء بغزة يعالجون المرضى على ضوء هواتفهم المحمولة | شاهد

اضطر الأطباء في مستشفى الشفاء الطبي، بقطاع غزة إلى معالجة المرضى على ضوء الهواتف المحمولة في ظل انقطاع التيار الكهربي عن القطاع.

واستمر العداون الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، متجاوزا كل الخطوط الحمراء حيث استهدفت المنشآت المدنية والصحية والدولية.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مجمع الشفاء الطبي أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، وتسبب في إصابة واستشهاد المئات، حيث يأوي المجمع أكثر من 40 ألف نازح فلسطيني.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد وإصابة الآلاف من الفلسطينيين.

وبدأت مصر في إخراج عدد من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، أمس الأول الأربعاء، لمتابعة حالتهم الصحية في سيناء حيث أقيم مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية المرسلة من مصر والدول العربية والأجنبية لإغاثة أهل القطاع.