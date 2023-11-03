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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023

صدى البلد

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 3-11-2023، خلال السطور التالية:

 سعر طن الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر طن الحديد  من مصانع عز: 41130 جنيها.

سعر طن الحديد  من مصانع العشري: 40500 جنيه.

سعر طن الحديد حديد بشاي: 41030 جنيها.

سعر طن الحديد  من مصانع المراكبي: 36500 جنيه.

سعر طن الحديد  من مصانع الجارحي: 37000 جنيه.

سعر طن الحديد  من مصانع مصر ستيل: 36500 جنيه.

سعر الحديد من مصانع الجيوشي: 35000 جنيه.

سعر الحديد  من مصانع المصريين: 39000 جنيه.

سعر الحديد  من مصانع العتال:38000 جنيه.

سعر طن الحديد  من مصانع المعادى: 37،000 جنيه.

سعر طن الحديد  من مصانع الكومى: 37،000 جنيه.

 

 سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر طن أسمنت المعلم: 2020 جنيها

سعر طن اسمنت السهم: 2020 جنيها

سعر طن أسمنت الفهد: 2000 جنيه

سعر طن أسمنت وادي النيل: 2020 جنيها

سعر طن العسكري بني سويف: 2030 جنيها

سعر طن أسمنت المسلح: 2250 جنيها

سعر طن جنوب الوادي: 2030 جنيها

سعر طن أسمنت المخصوص: 2200 جنيه

سعر طن أسمنت السويس: 2240 جنيها

سعر طن أسمنت السويدي: 2400 جنيه

سعر طن أسمنت العامرية عادة: 2330 جنيها

سعر طن أسمنت البرج: 2330 جنيها

سعر طن أسمنت الماكس: 2100 جنيه

سعر طن أسمنت النهضة: 2180 جنيها

سعر طن أسمنت النصر: 2150 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان: 2240 جنيها

سعر طن أسمنت المنيا: 2000 جنيه

سعر طن أسمنت المهندس: 2070 جنيها

سعر طن أسمنت أسوان: 2150 جنيها

سعر طن أسمنت السد العالي: 2150 جنيها

سعر طن أسمنت قنا: 2170 جنيها

سعر طن أسمنت التعمير: 2000 جنيه

سعر طن أسمنت الصعيد: 2070 جنيها

سعر طن أسمنت أسيوط: 2070 جنيها

سعر طن أسمنت المصريين: 2050 جنيها

سعر طن أسمنت العسكري: 1900 جنيه

سعر طن أسمنت تايتان: 1950 جنيها

سعر طن أسمنت المصري: 1940 جنيها

سعر طن أسمنت الممتاز: 1970 جنيها

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