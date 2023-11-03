سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023

يستعرض موقع صدى البلد، أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الجمعة 3-11-2023، خلال السطور التالية:
سعر طن الحديد اليوم الجمعة 3-11-2023
سعر طن الحديد من مصانع عز: 41130 جنيها.
سعر طن الحديد من مصانع العشري: 40500 جنيه.
سعر طن الحديد حديد بشاي: 41030 جنيها.
سعر طن الحديد من مصانع المراكبي: 36500 جنيه.
سعر طن الحديد من مصانع الجارحي: 37000 جنيه.
سعر طن الحديد من مصانع مصر ستيل: 36500 جنيه.
سعر الحديد من مصانع الجيوشي: 35000 جنيه.
سعر الحديد من مصانع المصريين: 39000 جنيه.
سعر الحديد من مصانع العتال:38000 جنيه.
سعر طن الحديد من مصانع المعادى: 37،000 جنيه.
سعر طن الحديد من مصانع الكومى: 37،000 جنيه.
سعر طن الأسمنت اليوم الجمعة 3-11-2023
سعر طن أسمنت المعلم: 2020 جنيها
سعر طن اسمنت السهم: 2020 جنيها
سعر طن أسمنت الفهد: 2000 جنيه
سعر طن أسمنت وادي النيل: 2020 جنيها
سعر طن العسكري بني سويف: 2030 جنيها
سعر طن أسمنت المسلح: 2250 جنيها
سعر طن جنوب الوادي: 2030 جنيها
سعر طن أسمنت المخصوص: 2200 جنيه
سعر طن أسمنت السويس: 2240 جنيها
سعر طن أسمنت السويدي: 2400 جنيه
سعر طن أسمنت العامرية عادة: 2330 جنيها
سعر طن أسمنت البرج: 2330 جنيها
سعر طن أسمنت الماكس: 2100 جنيه
سعر طن أسمنت النهضة: 2180 جنيها
سعر طن أسمنت النصر: 2150 جنيها
سعر طن أسمنت حلوان: 2240 جنيها
سعر طن أسمنت المنيا: 2000 جنيه
سعر طن أسمنت المهندس: 2070 جنيها
سعر طن أسمنت أسوان: 2150 جنيها
سعر طن أسمنت السد العالي: 2150 جنيها
سعر طن أسمنت قنا: 2170 جنيها
سعر طن أسمنت التعمير: 2000 جنيه
سعر طن أسمنت الصعيد: 2070 جنيها
سعر طن أسمنت أسيوط: 2070 جنيها
سعر طن أسمنت المصريين: 2050 جنيها
سعر طن أسمنت العسكري: 1900 جنيه
سعر طن أسمنت تايتان: 1950 جنيها
سعر طن أسمنت المصري: 1940 جنيها
سعر طن أسمنت الممتاز: 1970 جنيها