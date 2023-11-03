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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. ديميت أوزديمير تتألق بالأسود على إنستجرام  

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير

شاركت الفنانة ديميت أوزدمير صور جديدة من الكرنفال الموجود في موقع التصوير، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية ناعمة.

 

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

 

ظهرت ديميت أوزدمير وهي قميص من الحرير باللون الاسود وبأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال كلاسيكي واسع باللون الاسود من الحرير ايضا، مع حذاء باللون الابيض.

 

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وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ونسقت ديميت بعض الإكسسوارات الناعمة، فأختارت قرطين ناعمين باللون الفضي مع اسكارف ملون قامت بربطه حول عنقها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ديميت أوزديمير
ديميت أوزديمير
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