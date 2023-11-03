البنزين من بينها.. قرارات حكومية مهمة في شهر نوفمبر

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن زيادة أسعار البنزين ، وبعض القرارات الحكومية المهمة… حيث وضعت الحكومة ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي، إذ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية- قطاع التمويل- بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

كما تم تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

كما تم حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.

وشملت القرارات أيضا، حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

https://www.youtube.com/watch?v=gc_mKr0k9o8

كما تم حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج، ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

أما أسعار البنزين، فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وذلك في إطار المراجعة الربع السنوية لأسعار البنزين والوقود والمواد البترولية، وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا أمس الخميس، في الجريدة الرسمية تضمن 6 مواد منها تحديد سعر لتر البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش، "10 جنيهات".

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