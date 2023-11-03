هدد أمريكا ووصف إسرائيل بالغباء.. أبرز تصريحات حسن نصر الله

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وأعلن حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أن إسرائيل لم تحقق أي إنجاز في غزة بعد شهر من الغارات العنيفة والقوات الإسرائيلية هي التي فتحت النار في بلدات غلاف غزة.

وأكد نصر الله على أن ما تعرض له المسجد الأقصى طيلة الأشهر الماضية لا سابقة له منذ 1967، وأن هناك مخاطر جديدة سبق وبدأت تتهدد الضفة الغربية.

وقال نصر الله: في بداية كلمته أن معركة "طوفان الأقصى" أصبحت ممتدةً في أكثر من جبهة وساحة.

وعن موعد بدأ المعركة، قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إننا بالفعل داخل المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي.

وبدأت المقاومة الإسلامية عملياتها من اليوم الثاني من طوفان الأقصى، كما تم تنفيذ عمليات مع كامل الحدود الفلسطينية بغزة.

وأكد نصر الله على أن ما يجري على الحدود كبير ومؤثر، وأنه لم يتم الاكتفاء به، وسيكون هناك أكثر، فالعمليات التي يقوم بها حزب الله على الحدود اللبنانية وفي مزارع شبعا، أوجدت حالة من القلق والخوف لدى قيادة الاحتلال الإسرائيلي السياسية والعسكرية والأمريكيين أيضًا.

أما موعد نهاية المعركة، فأكد نصر الله على أن نهاية معركة طوفان الاقصي ستكون انتصار غزة، فكل ما يجري في غزة يكشف من جديد الطبيعة المتوحشة لهذا الكيان الغاصب.