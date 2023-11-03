المفتي : الدول تحافظ على مقاصد الشريعة| والحرب لا تكون إلا تحت رايتها

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن قرار الحرب بيد الدولة وبإجماع الأمة، ومنهج دار الإفتاء في التصدي للجماعات المتطرفة مواجهة الفكر بالفكر.

وأوضح علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، القتال لا بد أن يكون تحت راية الدولة والجهات المختصة، ولا يمكن أن يكون بيد أي أفراد أو مجموعات إرهابية.

سقطت الدول

وأكد مفتى الجمهورية أن الدولة تحافظ على مقاصد الشريعة فإذا سقطت الدول سقط الحفاظ على هذه المقاصد.

وأشار المفتى إلى المواجهة الفكرية المتمثلة في العلم الرشيد وكذلك المواجهة الأمنية ضد أعداء الوطن يسيران جنبًا إلى جنب.