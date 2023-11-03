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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيار المجنون يكشف سر اللقب الذي أطلقته إسرائيل عليه

اللواء طيار أحمد
اللواء طيار أحمد كمال المنصوري

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير إعلاميا بالطيار المجنون: أطلقت إسرائيل علي لقب الطيار المجنون بسبب مناورة الموت التي قمت بتنفيذها والتي شملت قيامي بالاتجاه نحو الأرض ثم الإقلاع مرة أخرى دون أن أصل إلى الأرض.


وأضاف المنصوري، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن إسرائيل خانت عهد وقف إطلاق النار يوم ٢٤ أكتوبر مشيراً إلى أن آخر معركة جوية كانت ٢٤ اكتوبر ٧٣ أمام إسرائيل.

وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.
وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.


وقال الطيار المجنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.


وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة.
 

اللواء طيار أحمد كمال الطيار المجنون إسرائيل مناورة الموت الاقلاع العدو الاسرائيلي

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