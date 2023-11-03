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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تراث عربي..الهدف وراء ارتداء باسم يوسف لهذه السترة في لقاء بيرس مورجان

سبب إرتداء باسم يوسف
سبب إرتداء باسم يوسف لسترة بتطريزات عربية  

تساءل أغلبنا حول السبب وراء ارتداء مقدم البرامج الساخر باسم يوسف لسترة بتطريزات عربية في خلال لقائه مع للإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان، والذي طال انتظاره، وهو ما لفت الأنظار إليه.

 

سبب إرتداء باسم يوسف لسترة بتطريزات عربية

 

ووضح باسم يوسف ما يقصده من ملابسه، كاتبا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "هل هو أمريكي أصلي؟ هل هو مكسيكي؟ لا سعودي، فلسطيني، أردني، جزائري، مغربي، يأتي من شبه الجزيرة العربية، لا أفريقي. 

 

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وتابع باسم يوسف: الحقيقة هي أنه لا شيء وكل شيء، عندما كنت أستعد للمقابلة الثانية، قمت بالفعل بإعداد ملابسي، سترة، قميص أبيض، بنطلون أسود، إطلالة تصلح للقاء تليفزيوني".

 

وأكمل باسم يوسف في منشوىه: في الليلة السابقة رأيت تلك السترة في خزانتي. كانت إحدى صديقاتي في الأردن قد بدأت مشروعها التجاري وأعطته لي كهدية. هل هو تطريز أم سدو أم قشاقبية؟.

 

وأجاب باسم يوسف، هو كل شيء وليس له أي شيء. الأمر المذهل هو أن الأشخاص الذين عاشوا بعيدًا عن بعضهم البعض، سواء في فلسطين أو الصحراء العربية أو السهول الأفريقية أو جبال أمريكا الشمالية والجنوبية، لديهم الكثير من القواسم المشتركة دون علمهم. الألوان والتصاميم والأنماط النابضة بالحياة. كل هؤلاء الناس كان لديهم هذا الأمر المشترك منذ آلاف السنين. ربما هو الارتباط الطبيعي مع الأرض.

 

وتالع باسم يوسف: ربما هذه هي لغة السكان الأصليين في كل مكان: الألوان والدفء والأقمشة المصنوعة بالحب. ربما هذه هي الطريقة التي تواصلوا بها مع الأرض. بالألوان، بالحب بالتاريخ والذكريات والجذور. مثل جذور أشجار الزيتون التي بقيت هناك لمدة 600 عام. هذه ليست مجرد ألوان. وأشجار الزيتون ليست مجرد نباتات. إنهم عائلة. وإذا اقتلع شخص ما أحد أفراد العائلة الذي كان موجودًا هناك منذ 600 عام، فمن الواضح أنه لم ينتمي إلى تلك العائلة أبدًا.

 

واختتم كاتبا: ارتديت سترة ملونة رتيبة وارتديت هذه، نرجو أن تشعروا جميعًا بالحب والانتماء والألوان التي تحيط بنا وتربطنا بالأرض والأرض والجذور.

 

وقد تم عرض الحلقة المنتظرة لمقدم البرامج الساخر باسم يوسف مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان مساء الأربعاء الأول من نوفمبر الجاري للحديث عن القضية الفلسطينية.

 

باسم يوسف
باسم يوسف
باسم يوسف
باسم يوسف
باسم باسم يوسف سهرة سترة بتطريزات عربية بيرس مورجان فلسطيني القضية الفلسطينية

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