المفتي يكشف سبب فشل الحركات السياسية عند خلطها بين الدين والحكم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية حرصت في عملها وفتاواها أن تعمل على حفظ استقرار المجتمعات والدولة الوطنية، والدعوة إلى قبول الآخر والتناغم معه في سبيل البناء الحضاري.

وأوضح شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه بغض النظر عن الظروف التي نشأت فيها هذه الحركات السياسية، والتي استغلت الدين استغلالًا خاطئًا؛ فقد فشلت فشلًا ذريعًا.

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وتابع قائلا:" الفشل؛ نتيجة سوء مذهبهم ومنهجهم، فقد سقط مشروعهم دينيًّا وقيميًّا وأخلاقيًّا منذ بداية نشأته، والسبب في ذلك أنه قام على أسس واهية، ومفاهيم خاطئة، وتصورات باطلة، وما بني على باطل فهو باطل.

وأضاف دار الإفتاء المصرية أطلقت منذ سنوات طويلة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تهدف إلى تغيير التسمية التي أطلقها تنظيم 'الدولة الإسلامية' المعروف إعلامياً بـ'داعش' على نفسه، واستبدالها بتسمية 'منشقي القاعدة'، معتبرة أن الاسم المستخدم حاليًا ساهم في تشويه صورة الإسلام.