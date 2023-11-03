تعليق ناري من عمرو أديب على كلمة حسن نصر الله

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم، مشيرا إلى أن الكثيرين انتظروا هذه الكلمة باهتمام بالغ.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "هذه الكلمة انتظرها الكثيرين بشكل غير متوقع"، موجها حديثه إلى حسن نصرالله،: "هو إمتى هتدخل؟، وإيه اللي المفروض يحصل للشعب الفلسطيني علشان تدخل؟، والشعب الفلسطيني يباد حاليا بقوة".

وأكمل عمرو أديب،: 'الناس كانت مستنية كلمة حسن نصر الله، وفي النهاية لم يحدث أي شيء في هذه الكلمة، هل هذه الكلمة خداعية، وجايز يدخل بكرا على إسرائيل؟، بس هو عارف إن إسرائيل ممكن تعمل في لبنان بالظبط زي ما عملت في قطاع غزة".