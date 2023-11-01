عمرو أديب: أرجوكم لا تشغلوا بالكم بالرد على مهاجمي مصر

علق الإعلامي عمرو أديب علي انتقاد مصر بسبب عدم سماحهم دخول الفلسطينيين إلي سيناء.

وكتب أديب من خلال حسابه الشخصي تويتر: "شوف يا عزيزي لو مصر دخلت الفلسطينيين فيه ناس حيهاجموها ولو مصر مدخلتش الفلسطينيين فى ناس تانيه حيهاجموها ".

وتابع :"ولما مصر مدخلتش المساعدات هاجموها ولما مصر دخلت المساعدات هاجموها ولما مصر عملت وساطة هاجموها ولما مصر وضعت شروط للوساطة هاجموها".

وأضاف: "ولو مصر بكره الصبح معملتش حاجه حيهاجموها فارجوكم لا تشغلوا بالكم بالرد على مهاجمى مصر فنحن دوله مغريه بالهجوم طول الوقت وفى كل المواقف وكل حاجه وعكسها".