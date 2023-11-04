فاروق الباز: الحديث عن تهجير أهل غزة لسيناء حلا للقضية الفلسطينية كلام فارغ

أكد العالم المصري فاروق الباز، أن الحديث عن تهجير أهل غزة الي سيناء حلا للقضية كلام فارغ، مضيفا أن لو كان في فلسطين قائد بحكمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لاستطاع حل القضية الفلسطينية منذ سنوات.



وأضاف فاروق الباز، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة ، أن اهل غزة يعانون منذ سنوات عديدة والوضع لا يتغير بمرور السنوات، متابعا أن المواطنين في للجامعات الأمريكية علي فهم كاف بنا يحدث للفلسطينيين.

وفي السياق أشار العالم المصري فاروق الباز، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يرحم اي شيء ويعمل علي إبادة الشعب الفلسطيني.