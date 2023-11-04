فطار لذيذ.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كرواسان بالقرفة والقشطه..

مقادير:

10 قطع كرواسان

٢ ملعقة صغيرة من النوتيلا

١ ملعقة صغيرة قرفة

٢ ملعقة صغيرة جوز هند المبشور

7 قطع جبن كيري

علبة كريمة سائلة

علبة قشطة

علبة حليب مركز محلى

طريقة التحضير:

أولاً يتم حشو كل قطعة كرواسان بمعجون الكاكاو ثم تصف قطع الكرواسان في صينيه بايركس

ثم يضاف على وجه كل قطعة كرواسان القليل من القرفه الناعمه و جوز الهند

ثم يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي

يضاف اليه جبن كيري والقشطة والحليب والكريمه

ثم يضاف الخليط في صينيه بايركس

ثم تدخل صينيه كرواسان بالقرفه والقشطه الي الفرن و تترك لمده ٥ دقائق