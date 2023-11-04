ذكري ميلاد صاحبة "ع اللي جري".. أم كلثوم سر قدومها لمصر وتزوجت ملحن شهير

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة التونسية علية ، التى اشتهرت أحدي اغانيها فى مصر ، أكثر من اسمها ، وقام بغنائها عدد كبير من مطربي الوطن العربي .

علية مغنية تونسية ، بدأت مشوارها الفني في سن 16 وحققت نجاحا ملحوظا، وفي عام 1957 نجحت علية في التقدم إلى الإذاعة والتي اعتمدتها كمطربة.

ولم يمر فترة طويلة حتي استمعت الى صوتها كوكب الشرق أم كلثوم اثناء احيائها حفل فى تونس ، ، فأعجبت بصوتها وعرضت عليها القدوم إلى مصر.

الفنانة التونسية علية

بعد ذلك انتقلت علية إلى مصر ، وشاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي التي أقيمت في القاهرة، وبعدها غنت في الحفل الذي نظم بكونسيرفاتوار الموسيقى العربية وبدأت طريق الشهرة، أقامت في مصر 12 عاما، ثم عادت إلى تونس مرة أخرى، حيث توفيت هناك عام 1990.

تزوجت علية التونسية من الفنان الكبير والملحن المصري حلمي بكر وانفصلت عنه ، ولكنه لحن لها أغنية “ ع اللي جري ” ، والتي تعد من أهم اغانيها ، قدمها عدد من المطربين ، ومنهم الفنان صابر الرباعي ، والتى اشتهرت الاغنية باسمه لدي الأجيال الجديدة أكثر من مطربتها الاصلية .