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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل جرائمه ويقصف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء

أرشيفي
أرشيفي

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب بحريق كبير في المكان.

وكان  المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أكد أن الاحتلال نفذ مجزرة بحق الأطباء والجرحى، مطالبا بالتدخل العاجل لحماية المنظومة الطبية.

وقال القدرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا” إن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبين أن “سيارات الإسعاف كانت تجلي جرحى إلى معبر رفح، وأبلغنا الصليب الأحمر الدولي بذلك”.

وأضاف أنه تم إبلاغ الصليب الأحمر الدولي بإجلاء جرحى، لكن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهدافهم، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي تعنت في خروج الجرحى لعلاجهم في الخارج وتعمد استهدافهم.

ونوه إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء جراء استهداف الاحتلال لسيارات إسعاف في أكثر من موقع؛ مطالبا المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية آمنة لخروج الجرحى للعلاج في الخارج.

 

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