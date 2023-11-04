بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل كشري البطاطس

تعتبر طريقة عمل كشري البطاطس من الوصفات الغريبة، والتي لا يعرفها الكثيرون، ولكنها من الوصفات اللذيذة والشهية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كشري البطاطس، وهي من وصفات المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

طريقة عمل كشري البطاطس

طريقة عمل كشري البطاطس

مقادير طريقة عمل كشري البطاطس

5 ملاعق كبيرة زيت

1 بصل مقطع

4 أكواب ماء

4 أكواب أرز

4 طماطم مبشورة

1 ملعقة كبيرة صلصة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة ملح

1 مكعب مرق خضار

2 بطاطس محمّرة مقطعة

طريقة عمل كشري البطاطس

- نضع الزيت في قدر على النار ثم نشوّح البصل حتى يتغير لونه إلى اللون البني.

- يضاف الماء ونضع الأرز، ونقلب ونغطى حتى ينضج الأرز.

- نضع في وعاء آخر على النار كلا من: الطماطم والصلصة والفلفل الأسود والملح ومكعب مرق الخضار والبطاطس حتى تنّضج.

- نقدم الأرز المسلوق في طبق التقديم وفوقه الصلصة بالبطاطس.