الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خليتين لحزب الله في جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت قصفا على جنوب لبنان، استهدف خليتيْن تابعتين لحزب الله.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الخليتين حاولتا اطلاق قذائف من داخل لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف "أدرعي" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر موقع استطلاع لحزب الله.

وذكرت فضائية "الحرة" أن جنوب لبنان، شهد في هذه الأثناء دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي في القطاع الغربي للجنوب.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، اندلعت اشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، إلى جانب تدمير معدات ومركبات لجيش الاحتلال.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، النسبة الأكبر منهم أطفال ونساء ومسنين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، كل المنشآت ولم تسلم المستشفيات أو المساجد أو الكنائس من قصف الاحتلال، حيث ارتكب أكثر من مذبحة على مدار حوالي أربعة أسابيع.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، إلى جانب أسر أكثر من 200 آخرين بينهم مزدوجي الجنسية.