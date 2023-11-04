وزير الصحة يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة.



ومن المقرر قيام تفقد الوزير بتفقد عدد من المستشفيات العامة والمركزية بسيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، الى جانب تفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط مدينة العريش.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، وذلك في اليوم الثالث لبدء وصول المصابين للجانب المصري من معبر رفح.، والذي بلغ عددهم 17 مصابا، بينما كان من المتوقع وصول 28 مصابا، وذلك نتيجة للأحداث المرتبطة بنقل المصابين على الجانب الآخر من معبر رفح.

448حالة:

وتلقى الحالات رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة في معبر رفح البري أو داخل المستشفيات ، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 448 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 96 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ان العمل من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وذلك لنتقديم أفضل الخدمات العلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.