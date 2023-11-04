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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: أفعال الاحتلال مشينة ولا يمكن قبول قصف سيارات الإسعاف

غزة دمار وضرب سيارات
غزة دمار وضرب سيارات الاسعاف

عبرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن استيائها البالغ مما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم على الطواقم الطبية والمستفيات، وفق ما ذكرت صحف دولية.


ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى حماية المرضى والعاملين في المجالة الصحي بعد الهجوم على سيارات الإسعاف بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنظونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى الإدانة لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني.

وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال واعتراض على الإدانة.

وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الاسرائيلية.


وتجددت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، في اليوم التاسع والعشرين من الحرب.
 

منظمة الصحة العالمية جيبريسوس حماية المرضى والعاملين قوات الاحتلال الطواقم الطبية والمستفيات سيارات الإسعاف مستشفى الشفاء

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