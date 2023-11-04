منظمة الصحة العالمية: أفعال الاحتلال مشينة ولا يمكن قبول قصف سيارات الإسعاف

عبرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن استيائها البالغ مما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم على الطواقم الطبية والمستفيات، وفق ما ذكرت صحف دولية.



ودعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى حماية المرضى والعاملين في المجالة الصحي بعد الهجوم على سيارات الإسعاف بمحيط مستشفى الشفاء بغزة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنظونيو جوتيريش بالقصف الإسرائيلي على موكب سيارات الإسعاف عند مدخل مستشفى الشفاء، في إشارة إلى الإدانة لما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني.



وسبق وندد الأمين العام بكثير من فظائع الاحتلال لكن دون مبالاة من الاحتلال واعتراض على الإدانة.

وطالب الاحتلال من خلال ممثله في الأمم المتحدة باستقالة الأمين العام للأمم المتحدة لإدانته الجرائم الاسرائيلية.



وتجددت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، السبت، في اليوم التاسع والعشرين من الحرب.

