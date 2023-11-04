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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 21 حالة تعد بنطاق 6 مراكز بالبحيرة ..صور

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات  - بدر - حوش عيسى- ادكو - كفر الدوار- رشيد ) عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5530 م2 عبارة عن مباني و أسوار  طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الاسمنتية وهنجر معدني وشدات خشبية.

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البحيرة.. افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و725 ألف جنيه

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إزالة 20 حالة تعد على مساحة 11188م بالبحيرة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لجميع أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

البحيرة إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية تعديات على الأراضي الزراعية نائب محافظ البحيرة

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