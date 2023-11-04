إزالة 21 حالة تعد بنطاق 6 مراكز بالبحيرة ..صور

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - بدر - حوش عيسى- ادكو - كفر الدوار- رشيد ) عن إزالة 21 حالة تعدي على مساحة 5530 م2 عبارة عن مباني و أسوار طولية وعرضية بالطوب الابيض والمون الاسمنتية وهنجر معدني وشدات خشبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لجميع أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.