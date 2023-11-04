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رئيس التحرير
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تعليم

في أول ظهور له.. رئيس جامعة عين شمس الجديد يفتتح المؤتمر السنوي لكلية الحقوق.. وزير العدل: نعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات وآثار الذكاء الاصطناعي

في أول ظهور له رئيس جامعة عين شمس الجديد يفتتح مؤتمر السنوي لكلية الحقوق

أول تعليق من الدكتور محمد ضياء علي توليه رئاسة جامعة عين شمس 
وزير العدل: نعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات وآثار الذكاء الاصطناعي
 

 

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بجامعة عين شمس  بعنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، حيث افتتحها الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس الجديد.

جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور جويدو ويستكامب، المدير الأكاديمي لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية، جامعة كوين ماري، وألفونسو فيردو بيريز، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأليكس إيفانكو، رئيس مجموعة العمل الرابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، والدكتور كاتالين ليجيتي، نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائي ،AIDP، عميد كلية الحقوق والاقتصاد والمالية بجامعة لوكسمبورغ.

وهنأ المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد ضياء  لتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس.


وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مروان، خلال كلمته في مؤتمر بكلية الحقوق، إن التطلع لدخول منظومة الذكاء الاصطناعي يعتمد على النقلة النوعية التي تحققت في العمل الحكومي وتشهدها كل الوزارات بعد انتظام عملها بالشكل الكامل.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوع الساعة في العالم، مشيرا إلى أن المؤتمر سينجم عنه توصيات مهمة، متابعا: “سيتم النظر إلى تلك التوصيات وسيتم العمل بها ورفعها إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل”.

ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الأدوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي.

وذكر عمر مروان، أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية والتي تعبر بها إلى الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعا: “سيتم العمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي”.

 

اشاد  الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس بالقيادة السابقة للجامعة متمثلة في الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق ،لافتا إلى أنه تم تطوير الجامعة بالشكل الأمثل خلال فترة رئاسة الجامعة.

وأكد الدكتور محمد ضياء خلال كلمته بالمؤتمر السنوى بكلية الحقوق جامعة عين شمس تحت عنوان "التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي" أن الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة كان خير داعمٍ وموجه ودفع بكل كليات الجامعة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة ، وكذلك ما شهدته الجامعة من تدشين لنظام التحول الرقمي والميكنة ونظام University Management System (UMS)

توجه ضياء زين العابدين بالشكر الي الادارة السابقة لجامعة عين شمس، قائلا: اتوجه بخالص الشكر الي ادارة الجامعة والقادة السابقين لجامعة عين شمس علي راسهم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق لما قام بها من دور ريادي في جامعة عين شمس، مردفا: هو اخ وصديق قبل ان يكون زميل واتمني له خالص التوفيق فيما هو قادم


وتابع  رئيس جامعة عين شمس، إن  المؤتمر السنوي لكلية الحقوق هذا العام ياتي بمشاركة قوية من عدة جهات دولية ومحلية وجامعات عالمية ومصرية، مؤكدا ان هناك مشاركة من وزارة العدل موجها الشكر لوزير العدل علي المشاركة في المؤتمر .

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وزير العدل: نعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات وآثار الذكاء الاصطناعي

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وزير العدل في حقوق عين شمس: الرئيس السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء

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رئيس جامعة عين شمس الجديد: المتيني كان خير داعم للكليات لتحقيق انجازات ملموسة

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رئيس جامعة عين شمس الجديد يفتتح المؤتمر السنوي لكلية الحقوق

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وأوضح زين العابدين: عنوان المؤتمر ياتي عن تحديات الذكاء الاصطناعي مؤكدا ان هناك العديد من التحديات التي ظهرت امام العالم  في عدد من التخصصات اهمها الطبية والعسكرية لذا نتطلب ان يكون هناك رجل قانون علي دراية بمواجهه تلك التحديات .

اختتم: هي صدفة سعيدة ان ابتدئ رحلتي في كلية الحقوق واتمني ان يكون هناك تعاون كبير بين جميع الكليات لرفعة جامعة عين شمس ووطنا الغالي مصر.


ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

ويناقش عدة محاور منها: المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي  الذكاء، وأحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن  الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس.

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