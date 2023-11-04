سفير فلسطين لدى لبنان: نرفض أي خطط للاحتلال الإسرائيلي تستهدف تهجير شعبنا

قال أشرف دبور، سفير فلسطين لدى لبنان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية والمنازل في قطاع غزة، دون مراعاة حقوق المدنيين طوال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مُتطرفة ولا تحترم القانون الدولي.

وأضاف "دبور"، في حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين شمال قطاع غزة وجنوبه، حيث دمر 40% من القطاع خلال ثلاثة أسابيع فقط، مجددا رفض بلاده أي خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشيرًا إلى وجود خطط لتقسيم المسجد الأقصى وبناء قبة الصخرة.

وأعرب سفير فلسطين لدى لبنان، عن تقدير بلاده إلى موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرفضه فكرة تهجير الفلسطينيين، كما ثمن الموقف الأردني الرافض لفكرة ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر "دبور" أن الحكومات الأوروبية تساند إسرائيل في مجازرها بقطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل فوري ودون أي شروط وفتح ممرات إنسانية للفلسطينيين.

وكشف أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تعرض لانتقادات كبيرة لإدانته العدوان الإسرائيلي، واصفًا التعنت الإسرائيلي بشأن معبر رفح بالجريمة ضد الإنسانية، كما أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسيًا وشعبيًا، معبرًا عن تقديره موقف الرئيس المصري بإقامة "مؤتمر القاهرة للسلام" حول الأوضاع في غزة.

ومضى "دبور" قائلًا "إن العلاقة بين الفلسطينيين واللبنانيين ذات جذور تاريخية، وتربطنا علاقات قوية مع كل الطوائف في لبنان"، لافتًا إلى أن الجالية الفلسطينية في لبنان لم ولن يتم استغلالها في أي أجندة سياسية، فيما وصف سفير فلسطين لدى لبنان، المرحلة الحالية في تاريخ القضية الفلسطينية بأنها صعبة للغاية، مُشددًا على أن القيادة الفلسطينية واجهت معوقات في طريقها لدعم ومساندة القضية الفلسطينية.

واستعاد دور الرئيس الراحل الفلسطيني ياسر عرفات الذي قدم الكثير من التضحيات للقضية الفلسطينية، ورحب سفير فلسطين لدى لبنان، بقرار حل الدولتين لكن إسرائيل لا تريد تنفيذه والدليل ما يجري حاليًا في قطاع غزة.

ونوه "دبور" إلى أن القضية الفلسطينية تُعد محورًا مركزيًا، وما يحدث في فلسطين يؤثر على العالم، مُعربًا عن تقدير الفلسطينيين للمظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين في كل دول العالم.

