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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فاطمة الكاشف تكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركتها في حكاية عيشها بفرحة

صدى البلد

تألقت الفنانة فاطمة الكاشف في أحدث أعمالها حكاية “عيشها بفرحة”، الذي تم عرضه عبر شاشة قناة ON وحقق نجاحًا كبيرًا، وجسدت فيه دور خالة هادي “هاني عادل”.

وكشفت الفنانة فاطمة الكاشف، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن كواليس مشاركتها في حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب، وأوضحت أن الكواليس كانت جميلة جدا ويسودها جو أسري. 

وقالت إن ما شجعها على المشاركة في المسلسل أنه من تأليف المؤلف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، والقصة جميلة ومهمة.

وأضافت أنها ثاني تجربة مع المؤلف عمرو محمود ياسين، وأنها كانت شاركت من قبل في مسلسل “نصيبي وقسمتك" حكاية “النظارة البيضاء”، وأكدت أنه مؤلف مبدع، مشيرة إلى أنه أول لقاء لها مع المخرج المبدع ألبير مكرم، وأنه مخرج مبدع.

وذكرت أنها كانت تجسد دور خالة هادي "هاني عادل" التي تقف دائماً بجانبه، وأنها سعيدة جدا بالدور و ردود أفعال  الجمهور على المسلسل و أنه تصدر التريند.  

ونوهت إلى أنها كانت تتوقع أن تتصدر حكاية “عيشها بفرحة” التريند كما حدث مع الحكايات السابقة، لأن الحكاية عن حالة إنسانية، فالتالي تعاطف الناس معها.

يذكر أن حكاية “عيشها بفرحة” تدور في إطار اجتماعي رومانسي حول يُسر التي تصاب بشلل بعد سقوطها وتستكمل حياتها على كرسي متحرك، وتبدأ في العمل كمساعد مخرج في فيلم يقوم ببطولته نجم كبير وتنشأ بينهما علاقة حب تكشفها الأحداث، وبعدما قويت  المشاعر بينها بدأت المعارضات من قبل أهل يسر وهادي.  

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، وهانى عادل، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ونينا المغربى، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وحنان سليمان، وجيهان خيرى، وإسراء أحمد عطية،  وفاطمة الكاشف، وعايدة فهمي، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، وياسر فرج، وسالى حماد، ومحمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

حكاية "عيشها بفرحة" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكايتي "ألفريدو" و"ما تيجى نشوف"، وكلاهما سيناريو عمرو محمود ياسين، وهي مقتبسة من كتاب يحمل الاسم ذاته للدكتور مصطى محمود، وحققت الثلاث حكايات نجاحًا كبيرًا عبر قناة “أون” وعبر منصات التواصل.

أحداث المسلسل 55 مشكلة حب الفنانة حنان سليمان المؤلف عمرو محمود ياسين الفنانة فاطمة الكاشف الفنانة عايدة فهمي حكاية عيشها بفرحة مسلسل 55 مشكلة حب

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