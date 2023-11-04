توقعات بوصول سعر البيتكوين إلى 150 ألف دولار بحلول 2025

توقعت شركة بيرنستاين لإدارة الثروات -التي تدير أصولاً مالية بقيمة نحو 670 مليار دولار- أن يرتفع سعر بيتكوين -العملة المشفرة الأشهر في العالم- إلى 150 ألف دولار بحلول منتصف عام 2025.

ويمثل هذا التقدير نظرة متفائلة من الشركة لمستقبل العملة المشفرة، إذ إنه يقرب من خمسة أضعاف السعر الحالي للبيتكوين البالغ 35 ألف دولار.

وقال المحلل الاقتصادي لدى ببيرنستاين، غوتام تشوغاني «قد لا تحب البيتكوين مثلما نحبه، لكن النظرة النزيهة للبيتكوين بصفتها سلعة تشير إلى تحول كبير في السوق».

وأضاف تشوغاني «جودة الفكرة تتوقف على توقيت عرضها، ويبدو أن صناديق الاستثمار المتداولة التي طرحها كبار مديري الأصول في العالم -مثل بلاك روك وغراي سكال وآخرين- على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد أصبحت وشيكة الظهور».

وأوضح تشوغاني أن شركته تتوقع موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على صندوق لتداول البيتكوين بحلول الربع الأول من عام 2025.

بيتكوين في أروقة المحاكم

في الأسبوع الماضي وصل سعر البيتكوين إلى 35 ألف دولار، ما يعد أعلى مستوى له منذ مايو أيار من عام 2022، وقال مستثمرون إنهم يأملون في الحصول على الضوء الأخضر لصناديق الاستثمار المتداولة بحلول نهاية العام الحالي بعد أن رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية استئناف حكم محكمة رئيسي في قضية (غراي سكال).

كانت المحكمة الفيدرالية الأميركية قد قضت في أواخر شهر أغسطس الماضي حكماً يلزم هيئة الأوراق المالية الأميركية بإعادة النظر في ممانعتها طلب شركة (غراي سكال) في إنشاء صندوق التداول بمؤشر العملات المشفره.

ومع ذلك، فإن حكم المحكمة لا يضمن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صندوق بيتكوين المتداول، ولطالما انتقد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري جيلنسر قطاع العملات المشفرة باعتباره مليئاً بـ«المحتالين»، لذا فإن مسألة استمرار أو توقف الهيئة التنظيمية عن معارضة صناديق الاستثمار المتداولة لا تزال أمراً غير محسوم.

توقعات سابقة بشأن بيتكوين

وكان بنك ستاندرت تشاردتر قد توقع في يوليو الماضي أن تصل قيمة بيتكوين -العملة المشفرة الأشهر في العالم- إلى 50 ألف دولار هذا العام، و120 ألف دولار بنهاية عام 2024.

وقال البنك إن القفزة في سعر العملة المشفرة منذ بداية العام الحالي قد تشجع القائمين بتعدين بتكوين على اكتناز المزيد من المعروض.

كانت توقعات البنك في أبريل الماضي تشير إلى وصول بيتكوين إلى 100 ألف دولار بنهاية 2024، لكن أحد كبار محللي العملات الأجنبية في ستاندرد تشارترد، جيف كيندريك، توقع زيادة هذه القيمة 20 في المئة.

ستيف هانكي وبيتكوين

ومع ذلك فكثير من الاقتصاديين تنتابهم شكوك ضخمة إزاء بيتكوين ومدى إمكانية اعتبارها أصلاً مالياً يمكن الاعتماد عليه، وقال الاقتصادي العالمي ستيف هانكي إن «بيتكوين مجرد فقاعة بلا أي قيمة أصيلة، ومبالغ للغاية في سعرها».

وأضاف البروفيسور البارز في جامعة جونز هوبكنز الأميركية أن «بيتكوين ليست عملة، هي أصل عالي المخاطر مع قيمة رئيسية تساوي صفراً».

وفقد قطاع العملات المشفرة تريليونات الدولارات في عام 2022، إذ رفعت البنوك المركزية الأسعار وانهارت سلسلة من شركات التشفير مثل بورصة (إف تي إكس)، لكن انهيار عدد من البنوك التقليدية هذا العام أنعشها من جديد.