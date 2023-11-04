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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التدريب المهنى للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس ووزارة التجارة

صدى البلد

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكولى تعاون مع مركز تطوير التعليم الجامعى التابع لكلية التربية بجامعة عين شمس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بوزارة التجارة والصناعة لتبادل الخبرات التدريبية والإرتقاء بالعملية التعليمية طبقاً للمعايير الدولية.

وقع البروتوكولين اللواء أح طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى والأستاذ الدكتور أسامة جبريل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى بكلية التربية جامعة عين شمس واللواء خالد كمال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى.

ويهدف البروتوكولين إلى تأهيل أعضاء هيئة الإشراف والتدريس للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة وتنفيذ برامج لصقل مهاراتهم التربوية والتعاون فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى وتبادل المناهج التعليمية للمهن والحرف المختلفة.

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إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة جامعة عين شمس وزارة التجارة والصناعة إدارة التعليم والتدريب المهنى

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