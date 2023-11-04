انخفاض أسعار الزيت والفول والمكرونة بالأسواق اليوم السبت 4-11- 2023.. تفاصيل

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والمكرونة، اليوم السبت، وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر، واللحوم، والدواجن، واللبن السائب في الأسواق.

ويقدم “موقع صدي البلد” ، تقريرا حول أسعار السلع الأساسيه بالأسواق المصريه اليوم السبت 4-11-2023 ، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.08 جنيه، بانخفاض 2.65 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.58 جنيه، بانخفاض 1.84 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.85 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 61.35 جنيه، بتراجع 1.93 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 21.87 جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 49.12 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 33.77 جنيه، بارتفاع 2.19 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.42 جنيه، بانخفاض 1.76 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.04 جنيه، بزيادة 4.25 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.76 جنيه، بزيادة 1.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.58 جنيه، بانخفاض 71 قرشا.

كيلو الفول السائب: 37.6 جنيه، بتراجع 1.55 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 109.12 جنيه بتراجع 66 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 214.4 جنيه، بارتفاع 2.38 جنيه.

لتر اللبن السائب: 25.25 جنيه، بارتفاع 1.82 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 63 جنيها، بانخفاض 30 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.