الأرز بـ 30.73 .. أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق

أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق نسردها لكم كسعر استرشادي أمام المواطنين لشراء احتايجتهم الاساسية من السلع الأساسية التى يترددون عليها بصفة مستمرة.

جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق ، بسعر كيلو الأرز المعبأ بـ 30.73 الي 30.96 جنيه ، وكيلو الفول 39.42 جنيه ، كيلو الدقيق المعبأ 23.1 جنيه ، لتر زيت عباد الشمس 61.95 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق



فيما جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق ، عن سعر كيلو السكر المعبأ 31.58 جنيه ، وكيلو المكرونة معبأة 22.94 جنيه ، العدس المعبأ 49.83 جنية للكيلو ، زيت الذرة كريستال للتر 79.18 جنيه ، البيض البلدي "بيضة واحدة" 5.23 جنيه .

أسعار السلع الغذائية اليوم في السوق تضمنت سعر كيلو الشاى بـ 202 جنيه ،لتر زيت عباد الشمس سلايت 68.32 جنيه ، زيت ذرة أصناف متنوعة 73.1جنيه.