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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية يتابعان انتظام سير العام الدراسي بالمحافظة

خلال الجولة
خلال الجولة

أجري الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، رافقه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، جولة تفقدية علي  عدد من المدارس؛ لمتابعة سير انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وزير التربية والتعليم في زيارة لمحافظ الإسماعيلية لتفقد عدد من المدارس

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، ورئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
 
وقد تفقد الوزير ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة   بمدرسة أبوعطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب  التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالب.

وخلال الجولة التفقدية للمدرسة، تفقد الوزير والمحافظ قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجهة إليهم.

كما تفقد الوزير والمحافظ معرض المدرسة الذي يتضمن أعمال الطلاب التي تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

كما استمع الوزير إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزي بالمرحلة الابتدائية، والذي قدم أغنية وطنية، حيث أشاد الوزير والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته، وقد وجَّه الوزير بتبني مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفعاليات الوزارة.

وعقب ذلك قام وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسماعيلية بزيارة مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٤٠٣ طالبة، وتضم ٩ فصول، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، من بينها أحد فصول الصف الأول الإعدادي خلال فترة المشاهدة لمادة اللغة العربية، وأجرى الوزير حوارًا مع الطالبات حول مدى استفادتهن من فترات المشاهدة، حيث أكدن مدى استفادتهن منها في التحصيل الدراسي.

وعقب ذلك توجَّه الوزير والمحافظ لزيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات والتي يبلغ عدد الطالبات بها ٣٩٧ طالبة، وعدد الفصول ١٢ فصلًا، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

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