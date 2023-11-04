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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة دمار عشرات المنازل في غمضة عين.. ماذا حدث في نيبال؟

دمار عشرات المنزل
دمار عشرات المنزل في غمضة عين

أدى الزلزال الذي هز مدينة نيبال إلى تدمير منازل ومقتل 54 شخصا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. 

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، أكد المسؤولون أن ما لا يقل عن 54 شخصًا لقوا حتفهم بعد الزلزال، وأصيب العشرات بينما بدأ رجال الإنقاذ في البحث في القرى الجبلية حيث تم تسجيل التحول الزلزالي لأول مرة.
 

 دمار عشرات المنزل في  غمضة عين

 وأدى الزلزال الذي وقع في منطقة روكوم، حيث انهارت العديد من المنازل، إلى مقتل 20 شخصا. وقتل 17 شخصا آخرين في منطقة جاجاركوت المجاورة.

وأكد مسؤول الإدارة الحكومية هاريش شاندرا شارما هذه الأخبار المأساوية، حيث وقع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 11.47 مساءً بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 310 أميال غرب العاصمة كاتماندو.

 

وأكد المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال وقوع هزة بقوة 6.4 درجة، وقال إن مركز الزلزال كان في جاجاركوت. واعتقدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في البداية أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة.

مدينة نيبال زلزال هزة أرضية رجال الإنقاذ

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