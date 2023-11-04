عمل ضجة .. مفيدة شيحة تشيد بحوار باسم يوسف مع بيرس مورغان

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، بحوار الإعلامي باسم يوسف مع الإعلامي والمذيع المعروف بيرس مورغان، بشأن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن حوار مميز ويستحق الإشادة ، ومهم لإيصال الحقيقية للغرب والشعب الامريكي لحقيقة ما يحدث من عدوان وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت مفيدة شيحة، أن باسم يوسف تحدث بقوة وبحجة قوية ، وخاصة عندما تحدث المذيع ما باسم عن نقل الفلسطينين لسيناء زرد بتيم عليه ولماذا لا ينقلون إلى اي ولاية أمريكية.

وأكملت مفيدة شيحة، أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع متداولة من مقابلة الكوميدي المصري، باسم يوسف، التي نُشرت يوم أمس، مع بيرس مورغان، حيث تناولت من جديد تطورات القضية الفلسطينية في حديث مباشر