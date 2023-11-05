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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية.. اعرف المقادير

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية..


مقادير عجينة البيتزا الإيطالية:
½ 1 كوب ماء دافي
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة سكر
¼ كوب زيت نباتي
¼ 4 كوب طحين
1 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عجينة البيتزا الإيطالية :
ضعي في بولة كبيرة كل من: الماء الدافئ، الخميرة الفورية، السكر، وقلّبيهم جيّدًا باستخدام ملعقة حتى تتجانس المكوّنات.
أضيفي الزيت النباتي وقلّبيه مع خليط الخميرة الفورية، ثم أضيفي الطحين، الملح.
شغّلي العجّانة الكهربائية على جميع المكوّنات حتى تحصلين على عجينة طرية ذو ملمس ناعم.
ادهني وعاء بقليل من الزيت ثم أضيفي العجينة وادهني وجهها بالزيت أيضًا.
غطّي العجينة بورق نايلون واتركيها لمدّة ساعة حتى تختمر ويزّداد حجمها.
افرغي العجينة من الهواء وقطّعيها إلى نصفين متساويين ليصبح كلّ نصف جاهز على تحضير البيتزا.

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