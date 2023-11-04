قيادي بـ حماس: مستشفيات غزة تعاني وضعا كارثيا بسبب نقص الوقود والمواد الطبية

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أسامة حمدان ، اليوم السبت، أن مستشفيات غزة تعاني وضعا كارثيا في ظل نقص الوقود والمواد الطبية.

وأضاف حمدان ، خلال تصريحاته أن عدوان الاحتلال على الصحافة في غزة ممنهج ومبرمج والصحفيين في دائرة الاستهداف المباشر.

وأعلن أسامة حمدان ، أنه تم تحييد المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح والعدو يتكتم على خسائره، مضيفاً أنه لم يتمكن الاحتلال الصهيوني من تحقيق أي مكسب عسكري أو عملياتي في غزة، ويتكبد خسائر فادحة في عدوانه وجيشه يقف عاجزا أمام المقاومة.

ولفت قيادي حماس ، إلى أن ما يدخل من إغاثة عبر معبر رفح لا يكفي الحد الأدنى من الاحتياجات.

وأشار حمدان، إلى أن المقاومة استهدفت دبابة إسرائيلية جنوب غرب غزة بصاروخ من طراز "كونكورس".