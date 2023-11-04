وزير الخارجية الأمريكي: تؤلمني مشاهدة أطفال غزة تحت الأنقاض

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي على الاطلاق، موضحا أن هذا ما تم التركيز عليه في المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح في تصريحات صحفية في المؤتمر الصحفي المذاع علي " اكسترا نيوز" : يجب النظر في تحقيق المساعدات الإنسانية، لن نسمح بأن تقوض الحرب عملية السلام بالمنطقة، مرددا: تؤلمني مشاهدة اطفال غزة تحت الأنقاض.



قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إننا "ممتنون لمصر على التوصل لآلية من أجل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وخروج الرعايا الأجانب منه".

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية “مصر وأمريكا والأردن”: "ملتزمون باستخدام جهودنا؛ من أجل منع فتح أي جبهات أخرى للقتال في المنطقة".

وأوضح: "بحثنا اليوم طرق تسهيل وتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.. ومصر والأردن شريكتان دائمًا لتحقيق حل الدولتين وشرق أوسط أكثر استقرارًا وسلامًا".