لا لتصفية القضية.. مصر تجدد رفضها لمحاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ترفض المحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري لأبناء غزة.

قال سامح شكري في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والأمريكي، :" يجب ضمان استمرار وصول المساعدات الكافية للأشقاء في غزة".

وتابع سامح شكري:" يجب توقف الحرب على غزة بشكل فوري دون قيد أو شرط، ولن نقبل بالتبرير الإسرائيلي بالدفاع عن النفس في غزة".

وأكمل سامح شكري:" نشهد تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق في غزة،ونرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، ونطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات بقطاع غزة".

ولفت سامح شكري:" : مصر معنية بمعالجة الأزمة الحالية من جذورها ونحذر من اتساع الصراع بالشكل الذي يهدد استقرار المنطقة، ونطالب بإحياء مسار السلام وفق حل الدولتين".