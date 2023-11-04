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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"غير أخلاقية" .. بعض مساعدي بايدن عن جرائم الاحتلال في غزة

صدى البلد

أفاد موقع أكسيوس ، اليوم السبت، أن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن يرفضون الهجمات على الفلسطينيين بغزة ويصفونها بغير الأخلاقية.


ولفتت أكسيوس إلى أن الخلافات بين أعضاء الفريق السياسي لبايدن حول الحرب في غزة .

ويتزايد صوت المشرعين الديمقراطيين في انتقاد الهجوم البري الإسرائيلي الموسع في غزة، ويدعو البعض إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور.

كان انتقاد إسرائيل، خلال المراحل الأولى من الصراع، مقتصراً في معظمه على أعضاء الكونغرس الأكثر ميلاً إلى اليسار.

ووقع ما يقرب من 60 عضوًا ديمقراطيًا في مجلسي النواب والشيوخ على رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن صدرت ليلة الجمعة تحثه على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لبذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

ودعت الرسالة بلينكن إلى الدعوة بقوة أكبر إلى "الهدنات الإنسانية" التي اقترحتها الإدارة والضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي والحد من الخسائر البشرية في غزة، وقمع العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.
 

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 9200، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

أعضاء الفريق ارتفع عدد القتلى الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الديمقراطيين الخسائر البشرية

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