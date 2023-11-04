مناظرة 1027 حالة من الجنسيات الأجنبية بالحجر الصحي بمعبر رفح

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الحجر الصحي بمعبر رفح البري شمال سيناء ، ووجه بالتعامل بحسم مع أي حالات مشتبه في إصابتها بأمراض معدية، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، بإعتبار الحجر الصحي يمثل خط الوقاية الأول بمنافذ جمهورية مصر العربية.

وذلك في إطار جولته الميدانية بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين، وتخفيفا من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع "غزة".

1027 حالة:

وأكد الوزير على انه تم مناظرة 1027 حالة من جنسيات مختلف، وتطعيم 172 طفلا بتطعيم شلل الأطفال، و 85 آخرين بتطعيم الثلاثي الفيروسي MMR.

وأكد الوزير على ، أن الحالات تتلقي رعاية صحية فائقة من الأطقم والفرق الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، تجهيزات سيارات الإسعاف، المتمركزة بمعبر رفح البري، للتأكد من استعداد السيارات لأداء مهامها بكفاءة وسرعة، حيث أشاد الوزير بدور هيئة الإسعاف المصرية.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية العاجلة.