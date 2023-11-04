خالد الجندي وأسرته يقدمان شاحنتي مساعدات لأهالي غزة

قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأسرته، شاحنتى مساعدات إلي أهالي قطاع غزة، وذلك وفقا لما أسماه بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية.



وظهر الشيخ خالد الجندي، الفيديو وهو يحمل كراتين المساعدات بنفسه ويوصلها للشاحنات.

وقال الجندي، إن شقيقته الكبرى لا تغادر منزلها إطلاقًا بسبب سنها، ولكنها أصرت على أن تشارك في تجهيز حملة مساعدات الأشقاء في قطاع غزة.

وعن مشاركة أبنائه في تجهيز المساعدات وتحدثهم بأكثر من لغة قال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لعلهم يفقهون"، مع الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن مهمتنا في الحياة أن نقدم جيلًا للحضارة الإنسانية وليس جيلًا للحضارة العربية، لأننا نريد جيلًا يخاطب العالم.



وأكد أن الصهاينة كسبوا تعاطف العالم لقدرتهم على التواصل مع العالم بلغاته المتعددة، ولكننا إلى الآن بعضنا يعتبر التعليم رجسًا من عمل الشيطان، مشيرًا إلى أنه انتبه لهذا الأمر أن ابنتيه كل واحدة منهما تتحدث لغة لتعريف العالم بقضايانا.