خبير تعليم يوضح كيفية تقفيل الامتحانات بدون ما تنقص درجات

تقترب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، ويستعد طلاب الجامعات الآن لامتحانات الميد ترم، ولكن يواجه الكثير من الطلاب الآن مشكلة عدم الاستعداد النفسي الامتحانات.

ازاي تقفل الامتحانات بدون ما تنقص درجات؟

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن عدد ساعات المذاكرة ليس دليلا أو مقياسا على المذاكرة بشكل جيد فليس شرطا أن من يذاكر عدد ساعات أطول ليحصل على مجموع أكبر ليس بهذا الشكل تحسب الأمور.

وأشار فتح الله، إلي أنه يجب على الطالب أن يركز في مذاكرته ويقوم بإنهاء مواده الدراسية وإعادة النظر فيها مرات ومرات ويقوم بحل أمتحانات قبل الامتحان الكبير ليصبح لديه قدر كافي من المعلومات لكل مادة.

وأشار الخبير التربوي، إلي أهمية دور الآباء، وأنه دور ضروري للغاية لمساندة أبنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع، وأنه يجب علي الطالب وان يساعده الاباء في تنظيم وقت النوم والمذاكرة دون النظر إلى أي معوقات توجد من حوله.

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مع انطلاق موسم الامتحانات عن طرق ونصائح فعالة للتعامل مع امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول لتحقيق أفضل الدرجات الممكنة، عن طرق التحفيز للدراسة والاستذكار بطريقة أسهل، وكيفية إيجاد حلول لجميع المشكلات التي يمكن أن تظهر أثناء فترة امتحانات الميدتيرم.

وعلى جانب آخر تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عدد من مدارس المحافظة، لمتابعة سير انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وشارك في الجولة العميد وائل حمزة رئيس مركز مدينة الإسماعيلية والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الإسماعيلية، سير الدراسة بمدرسة أبو عطوة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة جنوب التعليمية، ويبلغ عدد الطلاب بها ٢٦٢ طالبا.

وخلال جولة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ بالمدرسة تفقد قاعات رياض الأطفال، وأحد فصول الصف الأول الابتدائي أثناء تدريس كتاب القيم واحترام الآخر، حيث استمع الوزير من الطلاب إلى آرائهم ومدى استفادتهم من الرسالة الموجه إليهم.

كما تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمحافظ معرض المدرسة الذى يتضمن أعمال الطلاب التى تخدم البيئة من حولهم، والتي تضمنت رسومات ولوحات فنية ومجسمات.

واستمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الموهبة الغنائية للطالب أدهم محمود فوزى بالمرحلة الابتدائية، الذى قدم أغنية وطنية، حيث أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمحافظ بصوت الطالب وأدائه وموهبته.

ووجه الوزير بتبنى مديرية التربية والتعليم هذه الموهبة وتنميتها ورعايتها، كما شجع الطالب على مواصلة وتنمية موهبته، والمشاركة بمسابقات وفعاليات الوزارة.

كما كان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مديري الادارات التعليمية على مستوى الجمهورية ، شدد خلالها على ضرورة الإعلان عن جدول برامج القنوات التعليمية لجميع الطلاب في المدارس لتحقيق أقصى استفادة لهم .

وكان قد أكد وزير التربية والتعلمي والتعليم الفني ، أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوى الخبرة، للعمل فى القنوات والمنصات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب .

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مجموعة المعلمين الذين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" يمثلون الدفعة الاولى فقط، حيث سيتوالى ضخ دماء جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف القنوات والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في جمهورية مصر العربية أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.