بالفيديو.. احتفال خاص من كولر ولاعبي الأهلي بهدف طاهر

شهدت مباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب احتفالا خاصا من مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر ولاعبي الأهلي بعد إحراز طاهر محمد طاهر الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب بتقدم الأحمر بهدف طاهر.

هجمات خطرة من موديست وإمام عاشور وعبدالقادر



وشهدت المباراة هجمات خطر من الأهلي حيث كاد موديست أن يحرز هدف الأهلي الأول ولكن دفاع المقاولون ينقذ الموقف، كما سدد إمام عاشور تشديدة قوية إلا أن العارضة وقفت حائلا دون تسجيل الهدف.



كما شهدت المباراة كرة خطيرة من أحمد عبد القادر إلا أنه سدد خارج المرمى.

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف

تشكيل المقاولون أمام الأهلي



وكان أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة النادي الأهلي على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب كل من:



حراسة المرمى:

محمود أبو السعود

خط الدفاع:

لؤى وائل - فاروق كابور - أحمد علاء - محمد شوقي

خط الوسط:

جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - أحمد فوزي

خط الهجوم:

عبد الرحمن جبنة - عمار حمدي - امادو انياص

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