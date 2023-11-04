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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سهرة لـ "وش الفجر"| حكاية تمرد ثلاثي الزمالك.. ومفاجأة من “كاف” للقلعة البيضاء الموسم المقبل

صدى البلد

بالأيام القليلة الماضية، أشعل باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، شرارة الأخبار في عالم كرة القدم بإعلانه المفاجئ بشأن مشاركة نادي الزمالك في النسخة الثانية من دوري الأبطال الإفريقي، وبالتحديد بجوار الغريم التقليدي نادي الأهلي. 

وهذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات والتوترات بين جماهير الزمالك وعشاق كرة القدم في مصر وخارجها. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة مفصلة على هذا الإعلان وكيف أثر على مستقبل الزمالك في البطولة القارية.

إعلان موتسيبي: تصعيد مفاجئ


وفي تصريح مفاجئ، أكد باتريس موتسيبي أن نادي الزمالك سيشارك في النسخة القادمة من دوري الأبطال الإفريقي. وهذا الإعلان جاء قبل أيام فقط من انطلاق البطولة في نسختها الأولى. وما جعل الإعلان أكثر تصعيدًا هو أن موتسيبي أكد مشاركة الزمالك جنبًا إلى جنب مع الأهلي، وهو النادي الذي يعتبره الزمالك غريمًا تقليديًا ومنافسًا قويًا.

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