سيطرة للأحمر.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلى أمام المقاولون

انتهت مجريات الشوط الأول في مباراة النادي الأهلي أمام نادى المقاولون العرب وذلك على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز بتقدم الأهلى بهدف طاهر محمد طاهر.



وشهدت مجريات الشوط الأول سيطرة من النادي الأهلى بخطورة محدودة على مرمى فريق المقاولون العرب من ، وهجمات محدودة من ذئاب الجبل على مرمى مصطفى شوبير.

وكان أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة النادي الأهلي على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب كل من:

حراسة المرمى:

محمود أبو السعود

خط الدفاع:

لؤى وائل - فاروق كابور - أحمد علاء - محمد شوقي

خط الوسط:

جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي - أحمد فوزي

خط الهجوم:

عبد الرحمن جبنة - عمار حمدي - امادو انياص

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف