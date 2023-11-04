تامر أمين: إسرائيل تقمصت دور الشيطان في الحرب.. فيديو

قال الإعلامي تامر امين ، إن إسرائيل تقمصت دور الشيطان في الحرب وضربت بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية بشكل صعب، ولكنها تخسر يوميا مع زيادة عدد الشهداء.

وتابع الإعلامي تامر أمين، خلال برنامجه "آخر النهار" ، والمذاع على فضائية "النهار"، أن الفلسطينيين يخسرون يوميا أرواح ولكنهم يكسبون احترام العالم ، وهو مثل موقف العالم من مصر بعد أن نجحت في هزيمتهم في حرب اكتوبر ونجاحها في اكتساب احترام العالم .

وأردف : الرئيس السادات في خطابه بعد نصر اكتوبر كان كلمته تشير إلى أن العالم كان يشفق على المصريين قبل النصر وبعد اكتوبر تحول هذا العطف لاحترام .