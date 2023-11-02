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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين: ما يحدث في فلسطين امتحان للعرب لإثبات مواقفهم

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

 أكد الإعلامي تامر أمين، أن الشعب الفلسطيني أعطى دروسًا للعالم كله، "أتمنى العرب المتخاذلين يفوقوا قبل فوات الأوان، وهذه الأيام هي امتحان، كل واحد بيجاوب فيه، وكل واحد بيثبت موقفه الديني والإنساني والعروبي من خلاله، من يفشل في هذا الامتحان سيذهبوا إلى الأبد لمزبلة التاريخ".

 

تامر أمين يتحدث عن فلسطين  

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الخميس، أن ما يحدث في فلسطين الآن هو الامتحان لكل العرب، ليعلم الجميع من هو الذي يقف ومن الذي يتخاذل في الدفاع عن العروبة وعن الفلسطينيين. 

 

واستكمل، أن سهم الإسرائيليين رُد في نحره، رغم أن كل ما يفعلوه الإسرائيليين لكي يثيروا الرعب والفزع بين الفلسطينيين، ألا أنهم من يهربون من أمام الفلسطينيين، ومرعوبين من تواجدهم أمام المقاومة. 

 

وعرض تامر أمين مشاهد لأحد المطارات الإسرائيلية والأجانب يهربون من إسرائيل يحاولون الخروج منها في الفترة الحالية، "شوفتوا المفارقة وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيضرب هو اللي بيهرب دي من عظمة ربنا علينا، شوفوا الإسرائيليين بيهربوا ازاي". 

تامر امين الشعب الفلسطيني قناة النهار برنامج آخر النهار فلسطين

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