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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثانية.. حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور تصل الشرق الأوسط

حاملة الطائرات
حاملة الطائرات

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن مجموعة هجومية أخرى لحاملة طائرات أيزنهاور، وصلت إلى الشرق الأوسط، وهي الثانية التي تتمركز في المنطقة وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن من بين السفن المبحرة مع حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور، زوج من مدمرات الصواريخ الموجهة وطراد الصواريخ الموجهة.

وفي وقت سابق، دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" البحر الأبيض المتوسط في 28 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال الجيش الأمريكي في بيان "حاملة الطائرات جيرالد فورد وصلت إلى شرق البحر المتوسط لردع أي طرف يسعى لتصعيد الوضع أو توسيع منطقة الصراع".

وفي وقت سابق، أمر البنتاجون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة الكيان الصهيوني.

وقال البنتاجون في بيانه إنه أمر بتحريك حاملة الطائرات البحرية "يو إس إس جيرالد آر فورد" (CVN-78) إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وطراد الصواريخ الموجه من فئة "تيكونديروغا يو إس إس نورماندي" (CG 60)، بالإضافة إلى مدمرات الصواريخ الموجهة من فئة "أرلي بيرك يو إس إس توماس هدنر" (DDG 116)، و"يو إس إس راماج" (DDG 61)، و"يو إس إس كارني" (DDG 64)، و"يو إس إس روزفلت" (DDG 80).
 

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