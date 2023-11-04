وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.. ايه أكبر نعمة عندك بتشكر ربنا عليها؟.. فيديو

نعم الله لا تعد ولا تحصى

نعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، ويجب علينا دائماً أن نحمد الله ونشكره على تلك النعم، والكثير مننا لا يشعر بها ولا بأهميتها، ولكن هناك دائماً نعم معينة ومميزة لدى كل شخص ودائماً يتذكرها ويحمد الله عليها.

ورصدت عدسة “صدى البلد” آراء الناس حول نعم الله عليهم وكان السؤال: ماهي أكثر نعمة تشكر الله عليها؟ وكانت إجاباتهم كالتالي:

قالت هبة: “أول نعمة بشكر ربنا عليها هي الابتسامة وإن ربنا دايما بيدبرلك أمورك وإن انتي مقبولة طول الوقت، وربنا بعتلي رسالة اليومين اللي فاتوا إن لا ترهق نفسك بالتفكير فربك عنده حسن التدبير وان الإبتسامة والتفاؤل هما أهم حاجة في الحياة”.

وقالت سارة: أن أفضل نعمة هي نعمة الرضا.

وقالت ملك: الأهل والأصدقاء لأنهم دائما بجانبي ويقومون بدعمي، أكثر شيء أحبه في العالم.

وقال أحمد: لا توجد شيء معين بالنسبة لي، والأهم نعمة الستر والصحة.

وقال رامي: " أن بالطبع النعم كثيرة، وأكثر نعمة أشكر الله دائماً عليها هي نعمة أبي وأمي.

وقال يوسف: " أكثر نعمة بشكر ربنا عليها هي أبويا وأمي لأنهم اللي كبروني وعلموني وفهموني الدنيا دي بتتعاش ازاي".

وفي النهاية علينا دائماً أن نشكر الله على النعم الكثيرة التي رزقنا بها في حياتنا ونقدرها، وأن نقول دائماً "الحمدلله".