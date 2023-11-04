مأخوذ عن شادر السمك.. ماذا سيقدم مصطفى شعبان في رمضان 2024؟

تعاقد المخرج مرقس عادل على إخراج مسلسل جديد بعنوان "المعلم"، والذي سيقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل في عام 2024.

وبدأ مرقس عادل في جلسات العمل واختيار الفنانين الذين سيشاركون في البطولة، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القادمة.

مسلسل مأخوذ عن فيلم «شادر السمك» الذى عرض لأول مرة عام 1986 بطولة أحمد زكى ونبيلة عبيد ومحمد رضا تأليف نبيل نصار سيناريو وحوار عبد الجواد يوسف إخراج على عبد الخالق.

مصطفى شعبان:

ومن المقرر أن يؤدى شعبان شخصية المعلم أحمد أبو كامل التى سبق وجسدها أحمد زكى فى أحداث الفيلم وحتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم المخرج الذي سيتولى إدارة العمل ومن المقرر أن تتولى إحدى ورش السيناريو كتابة العمل المقرر بدء تصويره فى ديسمبر .

وكان آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل بابا المجال وتدور أحداث مسلسل «بابا المجال»هو شاب يتاجر في قطع غيار السيارات ويبدأ حياته من الصفر ويكون تاجرا كبيرا لقطع غيار السيارات، ويعيشا لبطل في البداية ظروفا صعبة ويدخل في تحدٍّ مع نفسه ولم يستسلم لتحديات الحياة الكثيرة، ويستطيع إثبات نفسه في مجال التجارة ليطلق عليه بابا المجال، نظرا لحنكته ومهارته وتفوقه في مجال عمله.

أبطال مسلسل «بابا المجال»

مسلسل «بابا المجال» بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، نسرين أمين، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولي، سماء إبراهيم، محمود حافظ، أحمد كشك، محمد رضوان، عارفة عبدالرسول، هبه حسن، فرح يوسف، وسهر الصايغ، والعمل من تأليف وإخراج أحمد خالد موسي،وإنتاج كامل أبوعلى وعصام العرجانى.