تلاحم قوي.. سر غضب شوقي غريب من بديل علي معلول

دخل شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب في حالة من الغضب خلال مباراة النادي الأهلي على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتسبب اصطدام ناشىء الأهلي كريم الدبيس في لاعب المقاولون في غضب شوقي غريب.

جلسة كولر مع كريم الدبيس

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عقد جلسة مع كريم الدبيس لاعب الفريق من أجل تجهيزه للتواجد أساسيا في مباراة المقاولون العرب.

ودفع كولر باللاعب أساسيا في الجبهة اليسري في ظل غياب التونسي علي معلول الذي قرر الجهاز الفني للفريق إراحته من مباراة اليوم.

الأهلي يفوز على المقاولين بهدفين

انتهى لقاء النادي الأهلي أمام نادي المقاولون العرب، على استاد عثمان أحمد عثمان، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مجريات المباراة، سيطرة من النادي الأهلي، بخطورة محدودة على مرمى فريق المقاولون العرب، وهجمات محدودة من ذئاب الجبل على مرمى مصطفى شوبير.

وأحرز هدفي الأهلي، كلا من طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، وهدف المقاولون العرب جوزيف أوشايا من ركلة جزاء.

وجاء تشكيل النادي الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس

خط الوسط:

أحمد نبيل كوكا - أمام عاشور - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم:

أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - انتوني موديست

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - صلاح محسن - بيرسي تاو - أليو ديانج - محمد الضوي كريستو - كريم نيدفيد - كريم فؤاد - مصطفى مخلوف



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