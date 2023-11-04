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وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية، عن تصريحات وزير الصحة أمام معبر رفح، حيث زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة.

ومن جهته،، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن الأطباء يقومون بعمل بطولي، وأن ما تنشره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أقل بكثير مما يتم رؤيته في الواقع من مأسٍ.

وشدد على أن الرئيس السيسي يتابع الأمر بشكل يومي حيث يتم رصد الحالات، وما تم من إجراءات، وإرسالها إلى الرئيس، وأن الأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس، مهما كانت التكلفة والمجهود، ويتم توجيه الدعم الكامل لأشقائنا في فلسطين”.

https://www.youtube.com/watch?v=I9OwadxMOtM


أوضح أيضا أن المصابين الفلسطينيين يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يمرون بها، لافتاً إلى أنه يتم فرز حالات المصابين منذ أول لحظات وصولهم، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات التي تتوفر بها الإمكانيات وفقاً للحالة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بشأن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أن الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية، مؤكداً أن هناك حالات تعاني من شظايا في المخ تؤثر على الحركة والإدراك، وهناك صعوبة في التدخل وإن هناك أيضا إصابات لدى الجرحى الفلسطينيين تتراوح بين كسور وشظايا، وكسور في الجمجمة، وبتر في الأطراف، وأن هناك أطفال تصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.

كما أكد أنه لا يوجد لدينا احتياج لمستشفى ميداني؛ لأن مصر بها المستشفيات القريبة من معبر رفح، ومجهزة بجميع الإمكانيات”، وأن ما تتم رؤيته عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، أقل بكثير من الواقع.

وعن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أكد وزير الصحة أن جميع المستشفيات تؤدي عملاً بطولياً، في النهار والليل؛ لكي يتمكنوا من تخفيف الآلام عن المصابين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأزمة، يتم تنفيذها بشكل جيد للغاية.

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