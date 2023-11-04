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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في الشرق الأوسط| كل ما تريد معرفته عن القوة الضاربة الأمريكية أيزنهاور.. صور

خلال عبورها الي الشرق
خلال عبورها الي الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، وصول أسطول حاملة الطائرات "ايزنهاور" الى الشرق الأوسط.

وزير التربية والتعليم في زيارة لمحافظ الإسماعيلية لتفقد عدد من المدارس

ورصد الموقع الصور الأولي لعبور المجموعة الهجومية لحاملة طائرات أيزنهاور، الشرق الأوسط.


وذكرت القيادة في بيان مقتضب، أن "أسطول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (IKECSG) وصل إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كجزء من زيادة التمركز الإقليمي".


يشار إلي أن يو إس إس دوايت أيزنهاور (CVN-69) هي حاملة طائرات أمريكية تابعة لبحرية الولايات المتحدة و مسماة على اسم الرئيس الأمريكي الـ 34 دوايت أيزنهاور. و بلغت تكلفة بنائها 4.7$ مليار دولار أمريكي.

شاركت حاملة الطائرات منذ بداية دخولها الخدمة، في عمليات متعددة بما في ذلك عملية مخلب النسر خلال أزمة رهائن إيران في عام 1980، وكذلك حرب الخليج في التسعينيات، ومؤخرا في دعم العمليات العسكرية الأمريكية في العراق و أفغانستان وغيرها.


وخلال هذه الأسطر ننشر أبرز المعلومات عن أسطول حاملة الطائرات "ايزنهاور:  
سميت:  باسم دوايت أيزنهاور  
الجنسية : الولايات المتحدة
المالك: الولايات المتحدة
المشغل: بحرية الولايات المتحدة
وضعت: 15 أغسطس 1970
أول طفو: 11 أكتوبر 1975
طراز السفينة: حاملات الطائرات فئة نيمتز   (P289) 
اعادة تصنيف:س ف ن 96
الميناء: ميناء مدينة نورفولك، فيرجينيا.
الحالة: قيد الخدمة

الوزن: 114,000 طن 
الطول: 332.8 م
الدفع: عدد 2 مفاعل A4W (دفع محرك نووي) وعدد 4 عنفة بخارية
السرعة: 56+ كم/ساعة
الطاقم: 3200 ضابط و بحار ويضم طاقم السفينة 
2480 طيار.

التسليح: الصاروخ ذو الهيكل الدوار (RIM-116)
الطائرات المحمولة
90 طائرات حربية و هلكوبرات.

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