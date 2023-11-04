الأوقاف تطلق برنامج المنبر الثابت المشترك مع الأزهر في 1012 مسجدًا

قالت وزارة الأوقاف إن برنامج المنبر الثابت الدعوي، المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ينطلق خلال شهر نوفمبر 2023م في جميع المحافظات، وذلك يوم الثلاثاء من كل أسبوع، عقب صلاة العشاء، في 1012 مسجدًا.

وأعلنت الأوقاف عن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج في هذه المساجد، وذلك على النحو التالي:



1- الثلاثاء :7 /11/ 2023م ، عن موضوع: (نعمة الأمن ).



2- الثلاثاء : 14 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإتقان سبيل الأمم المتحضرة).



3- الثلاثاء : 21 /11/ 2023م ، عن موضوع: (الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في ضبط السلوك الإنساني).



4- الثلاثاء :28 /11/ 2023م ، عن موضوع: (أهمية التخطيط في حياة الفرد والمجتمع).

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.